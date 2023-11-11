Федотов: «По этому полю нужны более легковесные игроки, чтобы глубоко не проваливаться»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Перед этим матчем Заболотный и Мойзес получили по четвертой желтой карточке и дисквалифицированы. Как ЦСКА будет компенсировать эти потери?

- Вы же видели состав, наверное, поэтому всё ясно и понятно. Появились новые футболисты в лице Феди в атаке, Давила и центральный защитник.

- Я имею в виду физическую мощь игроков, всё-таки Давила - более легковесный нападающий. Это повлияет на тактику ЦСКА в сегодняшнем матче?

- Я думаю, что здесь по этому полю как раз нужны более легковесные игроки. Чтобы глубоко не проваливаться. Поэтому всё нормально.

- По поводу поля. После прошлого домашнего матча «Факела» было много разговоров по поводу поля. Вы уже успели оценить его состояние. Как вам оно, как оно может сегодня повлиять на игру?

- Как? Поле для всех одинаковое. Как оно может повлиять? Сырое, влажное, мягкое. Непросто будет, дополнительные трудности для двух команд. Это футбол, мы прекрасно знаем девиз «Матч состоится в любую погоду». Поэтому никаких отговорок, выходим, играем.

- ЦСКА с «Факелом» в этом сезоне провел уже две встречи в Кубке. Этот факт помогает при подготовке или не имеет значения? Как влияет вообще?

- Конечно, мы лучше узнаем друг друга. Приходится более тщательно искать какие-то мелочи, на чем можно сыграть. Тем не менее, каждый матч - новая страница, новое противоборство двух команд. Как говорится, новый вызов. Как-то так.