Гладилин: У «Спартака» будет много проблем с матче с «Ростовом»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался в преддверии матча 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

«Для нынешнего «Спартака» испытанием является матч с любой командой без исключения. А «Ростов» сейчас вышел из кризиса. Так что, проблем у москвичей будет много», — цитирует Гладилина Vprognoze.

По мнению эксперта, фактор домашнего стадиона может помочь лишь тогда, когда у команды есть игра, поэтому для «красно-белых» поле не станет преимуществом.

Матч «Спартак» - «Ростов» пройдет в воскресенье, 12 ноября. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

Отметим, что команда Гильермо Абаскаля одержала всего одну победу в последних семи матчах во всех турнирах, а дончане не проигрывают уже в четырех поединках подряд.