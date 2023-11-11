Корнеев: «Тюкавин легко может оказаться в «Зените», если решится на это»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался касательно потенциального перехода нападающего сборной России и «Динамо» Константина Тюкавина в стан «сине-бело-голубых».

«Потенциально Тюкавин – топ-нападающий, который легко может оказаться в «Зените», если он сам на это решится. Тут все зависит от его амбиций и желания», - рассказал Корнеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

На счету Тюкавина пять голов и три ассиста в 14 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России. Контракт 21-летнего форварда с «Динамо» истекает летом следующего года, его трансферная стоимость – восемь миллионов евро.