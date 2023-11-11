Корнеев: «Сперцян не слабее Захаряна, а в некоторых компонентах даже сильнее»

Футбольный функционер Игорь Корнеев, который ранее занимал пост спортивного директора «Зенита», поделился мнением о том, когда ждать переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

В разговоре с журналистом Корнеев заявил, что армянский хавбек уедет в Европу летом 2024 года. Также он сравнил Эдуарда с Арсеном Захаряном, перешедшим в «Реал Сосьедад» минувшим летом.

«Сперцян не слабее Захаряна, а в некоторых компонентах игры даже посильнее», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник забил шесть голов в 14 матчах.