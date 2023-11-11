Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартака» с «Ростовом»

В воскресенье, 12 ноября, «Спартак» примет на своём домашнем стадионе «Ростов» в рамках 15-го тура чемпионата России.

Как утверждает Metaratings, на игре «Спартака» и «Ростова» на трибунах будут присутствовать примерно одиннадцать тысяч человек.

Самая высокая посещаемость на домашней игре «красно-белых» в текущем сезоне была зафиксирована в 5-м туре РПЛ на матче с «Зенитом». В тот момент «Открытие Банк Арена» заполнилась на 33 852 человека.

Начало матча «Спартак» - «Ростов» запланировано на 19:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.