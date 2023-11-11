Корнеев оценил шансы Вендела заиграть в «Реале»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о шансах полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела заиграть в европейском гранде.

«Вендел в «Реале»? Вендел по своим качествам мог бы играть в топовом европейском клубе. Но вот по поводу «Реала» я все же не уверен», - рассказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 12 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, а трансферный ценник составляет 24 миллиона евро.