Тихонов заявил, что «Факел» одолеет ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящей игре «Факел» - ЦСКА.

«Воронежцы приятно удивляют в последних играх, особенно у себя дома. Думаю, команды обменяются, голами, однако ближе к концу матча хозяева все-таки смогут вырваться вперед», — заявил Тихонов Metaratings.

Матч 15-го тура чемпионата России «Факел» - ЦСКА состоится сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

Стоит сказать, что беспроигрышная серия воронежцев в РПЛ составляет пять матчей, а «армейцы» в текущем сезоне одержали всего одну победу в семи гостевых встречах.