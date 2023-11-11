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Тихонов заявил, что «Факел» одолеет ЦСКА

11 Ноября 2023 • 13:16 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.85 X 3.50 2 2.05
Через 0 ч. 19 мин.

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящей игре «Факел» - ЦСКА.

«Воронежцы приятно удивляют в последних играх, особенно у себя дома. Думаю, команды обменяются, голами, однако ближе к концу матча хозяева все-таки смогут вырваться вперед», — заявил Тихонов Metaratings.

Матч 15-го тура чемпионата России «Факел» - ЦСКА состоится сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

Стоит сказать, что беспроигрышная серия воронежцев в РПЛ составляет пять матчей, а «армейцы» в текущем сезоне одержали всего одну победу в семи гостевых встречах.

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