Губерниев - о «Спартаке»: «При Абаскале невозможно бороться за чемпионство»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что московский «Спартак» не сможет претендовать на чемпионский титул при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Хочу, чтобы «Спартак» был сильным. Сильный «Спартак» обыгрывать приятно и сильный «Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно», - передает слова Губерниева Sport24.

После 14 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 21 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Абаскаля проведут против «Ростова» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена».