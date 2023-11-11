ЦСКА прервёт серию «Факела», «Зенит» возглавит чемпионат, а «Спартак» не отдаст очки «Ростову» — прогноз Ловчева на 15-й тур РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозом на все матчи 15-го тура Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, ЦСКА сможет одолеть «Факел» в Воронеже, «Зенит» обыграет дома «Краснодар» и станет новым лидером в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» дома уверенно переиграет «Ростов». Полностью прогноз Ловчева, который он оставил в своем телеграм-канале, выглядит следующим образом:

«Крылья Советов» – «Урал» — 2:0

«Факел» – ЦСКА — 0:1

«Локомотив» – «Ахмат» — 2:1

«Зенит» – «Краснодар» 2:1

«Пари НН» – «Балтика» — 2:0

«Динамо» – «Оренбург» — 2:1

«Сочи» – «Рубин» — 1:1

«Спартак» – «Ростов» — 2:0

15-й тур РПЛ откроется сразу двумя матчами: «Факел» – ЦСКА и «Крылья Советов» – «Урал». Следить за ходом событий всех матчей РПЛ вы можете на портале LiveResult.