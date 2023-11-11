Бейл и Салтыков - в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Уралом»

Самарские «Крылья Советов» проведут встречу против екатеринбургского «Урала» в рамках 15-го тура чемпионата России. Стартовые составы соперников доступны вашему вниманию.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Юшин, Бикфалви.

Матч пройдет на стадионе в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru. Перед этой игрой «Крылья» идут на четвертом месте, а «Урал» - на 12-м.