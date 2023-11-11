Чалов - в атаке ЦСКА на матч с «Факелом»

В рамках 15-го тура чемпионата России состоится поединок между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.

«Факел»: Беленов, Суслов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Давила, Чалов.

Матч состоится в Воронеже и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча «Факел» - ЦСКА пройдет на Liveresult.ru. Перед этим поединком хозяева занимают десятое место, а гости – третье.