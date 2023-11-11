Булыкин: «Спартак» решит все вопросы зимой, нас ждёт очень интересная концовка сезона

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Спартака» в борьбе за золотые медали в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Спартак» должен исправить микроклимат во время зимней паузы. Не знаю, кто будет тренером, но, думаю, все эти вопросы они смогут решить, и нас ждет очень интересная концовка сезона», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

По итогам 14 туров «Спартак» имеет в своей копилке 22 очка и находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Завтра, 12 ноября, подопечные Гильермо Абаскаля будут принимать на своем стадионе «Ростов». Начало игры 15-го тура запланировано на 19:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.