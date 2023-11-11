Деменко: «Если «Краснодар» проиграет и потеряет первое место, ничего страшного не будет»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко считает, что если «быки» проиграют петербургскому «Зениту» и потеряют первое место в таблице, ничего страшного для команды Владимира Ивича не произойдёт.

«Многие считают, что, если «Краснодар» проиграет и потеряет первое место, то это станет для него тяжёлым ударом. А я думаю, что ничего страшного не произойдёт», – сказал Деменко в беседе с Vprognoze.

Напомним, «Краснодар» в данный момент лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отрывом в два очка от «Зенита». У «быков» сейчас лучшая оборона в чемпионате с 9 пропущенными голами в 14 турах.