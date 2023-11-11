Булыкин: «Если «Краснодар» займёт третье место, это можно будет считать успехом»

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, московские команды составят конкуренцию за чемпионство и за медали «Зениту». «Краснодар», если займет третье место, это можно будет считать успехом», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В настоящий момент «быки» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 31 очко. Ближайший преследователь кубанцев — «Зенит», который отстает всего на два зачетных балла.

В субботу, 11 ноября, «Зенит» встретится с «Краснодаром» в рамках заключительного тура первого круга РПЛ. Сергей Карасёв, который назначен главным арбитром матча, даст свисток о начале игры в 19:30 по мск.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.