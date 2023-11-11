На матче «Зенит» - «Краснодар» может быть установлен рекорд сезона

Петербургский «Зенит» ожидает рекордную посещаемость на матче 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Как рассказала пресс-служба «сине-бело-голубых» журналистам «РИА Новости», предстоящий поединок могут посетить до 45 тысяч болельщиков.

В случае, если игру посетит ожидаемое количество зрителей, это будет рекордом нынешнего розыгрыша РПЛ. Ранее больше всего болельщиков пришло на встречу между «Зенитом» и «Локомотивом». Тогда на арене присутствовало 36283 человека.

Поединок «Зенит» - «Краснодар» состоится 11 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.