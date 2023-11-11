Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Не вижу никаких причин думать, что у «Зенита» гораздо больше шансов на победу. «Зенит» играет неровно, «Краснодар» тоже. Хорошие игры в их исполнении смешиваются с посредственными. С качеством футбола тоже не всё однозначно. Бывают всплески, бывает игровая вялость. Не вижу никаких преимуществ у «Зенита». То же мастерство футболистов - это комплекс. Само по себе мастерство даёт только теоретическое преимущество, его надо показывать на поле. Для этого нужно обладать характером, отменной физической подготовкой и желанием биться. В такой ситуации мастерство может воплотиться в преимущество. В обеих командах хорошие центральные нападающие, так что с этой точки зрения ни у кого нет явного преимущества. Выиграет тот, кто лучше подготовится», - сказал Колосков.

Матч пройдет 11 ноября и начнется в 19:30 мск.