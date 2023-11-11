Давыдов: «Жду победы «Зенита» над «Краснодаром»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о предстоящем поединке против «Краснодара» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Жду победы «Зенита». Догонять нам не в первый раз. Мне кажется, что «Зенит» будет интереснее играть, чем «Краснодар». «Зенит» умеет собираться на такие игры», - цитирует Давыдова «Чемпионат».

Поединок между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В случае победы подопечные Сергея Семака сместят «быков» с первого места в турнирной таблице РПЛ.