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Итальянские клубы ведут переговоры по Сперцяну

11 Ноября 2023 • 12:21 Комментировать

Агенты полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна ведут переговоры с итальянскими клубами о трансфере игрока.

По сообщениям журналистов Metaratings.ru, клубы Серии А, названия которых не разглашаются, заинтересованы в подписании 23-летнего футболиста. При этом переход Сперцяна в зимнее трансферное окно маловероятен.

Эдуард является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи. Трудовое соглашение Сперцяна с «быками» рассчитано до середины 2026 года.

В «Ювентусе» отреагировали на новость о Сперцяне

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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