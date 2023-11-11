Селюк рассказал, чего ждёт от матча «Факел» - ЦСКА

В рамках 15-го тура чемпионата России состоится встреча московского ЦСКА и воронежского «Факела». Своими мыслями по этому матчу поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Факел» с Ташуевым преобразился. Поставлю, что в этом матче будет забито меньше трех голов», - передает слова агента «Спорт КП».

ЦСКА встретится с «Факелом» на стадионе в Воронеже. Поединок состоится в субботу, 11 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru. Перед этим матчем «армейцы» занимают третье место в таблице, а воронежцы находятся на десятой позиции.