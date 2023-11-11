Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Я думаю, у «Зенита» больше шансов на победу. Всё-таки команда играет на своём поле. К тому же уровень футболистов «Зенита» повыше, чем у «Краснодара». Особенно, если мы говорим о иностранцах. Думаю, защитники питерцев смогут перекрыть атакующие действия своих соперников. Хотя «Краснодар» в этом сезоне перестроился и действует немного нестандартно для себя. «Быки» тоже надёжно играют в обороне и наладили эффективность атаки. В пользу «Зенита» также играет опыт в борьбе за первое место. Это имеет важное значение. Впереди ещё второй круг, так что рано подводить какие-то итоги, если мы говорим о борьбе за чемпионство. В начале сезона у «сине-бело-голубых» проблемы возникли во многом из-за того, что команду покинули ведущие футболисты. Сейчас они выровнялись и играют стабильно», - сказал Тарханов.

Матч пройдет сегодня, 11 ноября, начало - 19:30 мск.