Селюк высказался о матче «Локомотив» - «Ахмат»

Московский «Локомотив» померяется силами с грозненским «Ахматом» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Прогнозом на этот матч поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«В «Ахмате» есть Конате. Думаю, обе команды забьют. Но все же моя ставка - будет забито больше двух голов», - цитирует агента «Спорт КП».

Матч «Локомотив» - «Ахмат» состоится на «РЖД Арене» сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а грозненская команда располагается на 14-й строчке.