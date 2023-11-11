«Зенит» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Краснодар
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Протокол игры
Кержаков Михаил•Эракович Страхинья•Родригао де Соуза•Алип Нуралы•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Дуглас Сантос•Мантуан Густаво•Сергеев Иван•Кассьерра Матео
Сафонов Матвей•Петров Сергей•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Кривцов Никита•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон•Олусегун Джуниор
11 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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