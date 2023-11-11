«Локомотив» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Ахмат
Доступ после регистрации
Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Тикнизян Наир•Митай Марио•Карпукас Артём•Пиняев Сергей•Глушенков Максим•Миранчук Антон•Дзюба Артём
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Богосавац Мирослав•Челикович Ясмин•Харин Евгений•Швец Антон• 4'Семёнов Андрей•Камило Рейжерс•Ильин Владимир•Конате Мохамед II•Фузато Даниэл
11 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
Бан пользователя