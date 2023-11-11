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«Локомотив» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Ноября 2023 • 16:00 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Ахмат
1 1.87 X 3.85 2 4.10
1-й тайм

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Ахмат».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва0:0Ахмат
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасТикнизян НаирМитай МариоКарпукас АртёмПиняев СергейГлушенков МаксимМиранчук АнтонДзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоСамошников ИльяКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСильянов АлександрСулейманов ТимурСарвели ВладиславРыбчинский ДмитрийХудяков Даниил
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоБогосавац МирославЧеликович ЯсминХарин ЕвгенийШвец Антон  4'Семёнов АндрейКамило РейжерсИльин ВладимирКонате Мохамед IIФузато Даниэл
Запасные: Ковачев СветославУциев РизванГбамбле НенеТашаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилАгаларов ГамидБыстров МаратКамилов ВладиславОлейников ИванОпарин Михаил
11 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
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