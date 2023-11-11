«Факел» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|10'Давила Виктор (0:1)
Беленов Александр•Мастерной Владислав•Суслов Кирилл•Божин Сергей•Черов Василий•Альшин Ильнур•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Магаль Руслан•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
11 ноября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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