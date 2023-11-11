«Крылья Советов» - «Урал»: прогноз Селюка на матч

В поединке 15-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» встретятся с екатеринбургским «Уралом». Об этом поединке высказался агент Дмитрий Селюк.

«Крылья» вроде бы должны выиграть. Но «Урал» все-таки приличная команда, может показать характер. Поэтому рискну сделать прогноз - в матче будет забито больше двух голов», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за детальной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на страницах Liveresult.ru.