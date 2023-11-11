Селюк сделал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о центральном поединке 15-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Обе команды играют в атакующий футбол. Думаю, обе забьют. Можно и такую ставку взять. Но я бы поставил, что соперники забьют больше двух мячей», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Матч состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:30 по столичному времени. Текстовый онлайн-репортаж игры проведет Liveresult.ru.

В преддверии поединка «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.