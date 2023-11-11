Тихонов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то чемпионская гонка всё равно не закончится

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению специалиста, «Зенит» смог выбраться из того кризиса, в котором находился на старте сезона.

«Зенит» вышел из кризиса, оказался на первом месте, но «Краснодар» благодаря победе вернул позицию. Я думаю, что чемпионская гонка не закончится, если «Зенит» победит «Краснодар», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Сегодня, 11 ноября, «Зенит» встретится с «Краснодаром» в рамках последнего тура первого круга чемпионата России. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию матча. Начало события — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что перед стартом поединка «быки» лидируют в РПЛ, а «сине-бело-голубые» идут вторыми, отставая на два очка.