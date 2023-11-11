Боярский: «У Семака будет много работы в матче с «Краснодаром»

Известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о матче против «Краснодара» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча лидеров состоится на «Газпром Арене» 11 ноября.

«Зенит» набрал хорошую форму, команда не проигрывает, а выигрывает постоянно. Много работы будет у Семака и Тимощука, но они подготовят команду в правильном направлении», - цитирует Боярского Legalbet.

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.