Радченко: «Зенит» может потерять первое место, даже если обыграет «Краснодар»

Российский тренер Дмитрий Радченко поделился комментарием в преддверии матча «Зенит» - «Краснодар».

«Нельзя говорить, что «Зенит» не упустит первое место, даже если обыграет «Краснодар». Из года в год петербуржцы могут помешать только сами себе», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, в текущем сезоне «сине-бело-голубые» раздали много очков, но если они будут хорошо настраиваться на все игры, то им никто не сможет составить конкуренцию.

Поединок между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 11 ноября в северной столице России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск.

За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.