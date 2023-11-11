Червиченко: «У «Краснодара» есть шансы, если они не испугаются»

В матче 15-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Своим мнением по этому противостоянию поделился бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко.

«Мне кажется, что «Зенит» не обыграет «Краснодар», если всё будет объективно на поле. У «Краснодара» есть шансы, если они не испугаются. Не проиграть они точно могут», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Краснодара» состоится в субботу, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед 15-м туров питерцы занимают второе место, отставая от «быков» на два очка.