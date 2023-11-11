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«Пари НН» выбрал место проведения зимних сборов

11 Ноября 2023 • 11:27 Комментировать

Дмитрий Кондратов, который является председателем совета директоров «Пари НН», поведал о том, где команда планирует провести зимние тренировочные сборы.

«Мы планируем провести зимние сборы в ОАЭ. В этом году Турция взлетела в цене, поэтому такой вариант чуть ли не выгоднее», - приводятся слова представителя нижегородского клуба на страницах «Спорт-Экспресса».

После 14 туров чемпионата России подопечные Сергея Юрана набрали 20 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги нижегородская команда сыграет против калининградской «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Дмитрий Кондратов
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