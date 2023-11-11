«Пари НН» выбрал место проведения зимних сборов

Дмитрий Кондратов, который является председателем совета директоров «Пари НН», поведал о том, где команда планирует провести зимние тренировочные сборы.

«Мы планируем провести зимние сборы в ОАЭ. В этом году Турция взлетела в цене, поэтому такой вариант чуть ли не выгоднее», - приводятся слова представителя нижегородского клуба на страницах «Спорт-Экспресса».

После 14 туров чемпионата России подопечные Сергея Юрана набрали 20 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги нижегородская команда сыграет против калининградской «Балтики».