Сперцян — лучший игрок РПЛ в октябре

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

Мнения экспертов «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков разделились — во всех голосованиях победили разные кандидаты. Согласно регламенту, при равенстве награду отдают тому, кого выбрали легенды чемпионата.

В октябре 23-летний Сперцян принял участие в трех матчах РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной голевой передачей.

Сегодня, 11 ноября, «Краснодар» вместе со Сперцяном будет гостить у «Зенита» в матче 15-го тура чемпионата России. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по мск.