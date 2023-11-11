Андреев — о трансфере Веры в «Локомотив»: «Переговорный процесс идёт»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном переходе аргентинского хавбека Лукаса Веры в столичный «Локомотив».

«Переговорный процесс идет. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда все состоится, будем думать», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

26-летний Вера защищает цвета «Оренбурга» с лета 2022 года. В текущей кампании полузащитник смог отличиться одним забитым мячом и сделать два ассиста в 14 играх во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Вера пополнит состав «Локомотива» в январе, а сумма сделки составит три миллиона евро.