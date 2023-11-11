Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирной интриги в РПЛ.

«Как только «Зенит» начинает включать скорости, команда преображается. Что касается «Краснодара»... Думаю, результат игры с «Крыльями Советов» вдохновил их и направил в нужное русло. В 15-м туре будет очень интересная игра. Она покажет, насколько амбиции «Краснодара» соответствуют действительности. «Зениту» точно отступать некуда, он будет доказывать, что является флагманом нашего футбола», - сказал Масалитин.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет 11 ноября на «Газпром Арене».