Круговой — о «Краснодаре»: «Это самый значимый и важный матч для «Зенита»

Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой высказался в преддверии поединка с «Краснодаром», который пройдёт в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Очень хочется победить и вернуться на первое место. Сейчас это самый значимый и важный матч для нас», — приводит слова Кругового пресс-служба «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне 25-летний футболист появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив две результативные передачи.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет 11 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва должен прозвучать в 19:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от «быков» на два зачетных балла.