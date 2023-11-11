Генич сделал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Краснодар»

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 15-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Я думаю, что будет плотный и тесный футбол с минимумом моментов, а может, даже и без забитых мячей. Мой прогноз на этот матч – ТМ (3)» - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

«Зенит» и «Краснодар» проведут поединок на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в субботу, 11 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. По итогам 14 туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» отстают от «быков» на два очка.