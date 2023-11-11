Титов оценил шансы «Краснодара» победить «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался свою точку зрения по матчу «Зенита» против «Краснодара» в 15-м туре Премьер-лиги.

«Краснодар» не будет выглядеть хуже. Все будут решать эпизоды, в них краснодарцы не должны уступить по продуктивности. Это реально. Даже шансы на победу у краснодарцев неплохие», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

«Зенит» встретится с «Краснодаром» на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября. Начало матча – в 19:30 по московскому времени. После 14 туров питерцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая «быкам» два балла.