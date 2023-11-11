Андронов предложил прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о центральном матче 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет «Краснодар».

«Думаю, «Зенит» выиграет. Мне кажется, что даже не в 1 мяч. Уверенность моя - 7 по 10-балльной системе», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч пройдет в субботу, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru. В преддверии этой игры «Зенит» отстает от «быков» на два очка.