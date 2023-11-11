Вандерсон: «Игра «Краснодара» с «Зенитом» очень важна, но не в масштабе всего чемпионата»

Бразильский экс-форвард «Краснодара» Вандерсон Масиэл высказался о матче 15-го тура РПЛ, в котором «быки» на выезде встретятся с «Зенитом».

«Игра «Краснодара» с «Зенитом» очень важна, но не в масштабе всего чемпионата. В «Краснодаре» много молодых игроков, но команда сильна. Однако, когда «Зенит» играет дома, это более мощная команда», — приводит слова Вандерсона «Чемпионат».

При этом бывший футболист отметил, что поражение в такой игре не станет хорошей новостью для кубанцев, ведь они должны всегда побеждать, если хотят стать чемпионами.

Поединок 15-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» пройдет в субботу, 11 ноября. Игра между командами должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что подопечные Владимира Ивича подходят к матчу лидерами РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два очка.