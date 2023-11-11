Нагучев сделал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

Петербургский «Зенит» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Об этом поединке поделился мнением известный комментатор Роман Нагучев

«Матч за лидерство в чемпионате. Я думаю, что «Зенит» выиграет, и предлагаю взять победу петербуржцев с общим тоталом голов больше 2.5», - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 11 ноября, начало – 19:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.