Осинькин: Результаты? Мы играли на выезде с «Зенитом» и «Краснодаром», думаю, и так всё понятно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о последних результатах своей команды в чемпионате России.

«В двух из четырех последних матчей РПЛ мы играли на выезде с «Зенитом» и «Краснодаром». Не знаю, надо ли с чем‑то связывать, думаю, и так все понятно», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

По словам специалиста, «Крылья Советов» рассчитывали набрать больше очков в играх с «Пари НН» и «Оренбургом», но не все получилось.

Подопечные Осинькина находятся на четвертом месте в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 22 зачетных балла. Стоит сказать, что в последних четырех играх самарцы потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.