Тихонов: «Матч с «Ахматом» - хорошая возможность для «Локомотива» набрать очки»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о матче между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Для команды Галактионова - это хорошая возможность набрать очки. Правда, подозреваю, что свой гол «Ахмат» забьет. Матч со «Спартаком» показал, что москвичи часто поддаются эмоциям и пропускают контратаки», - приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» - «Ахмат» состоится сегодня, 11 ноября, начало встречи запланировано в 16:30 по столичному времени. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена». Перед этим поединком хозяева занимают седьмое место, а гости – 14-е.