Динияр Билялетдинов назвал фаворита матча «Зенит» - «Краснодар»

Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о центральном матче 15-го тура Премьер-лиги, в котором сойдутся петербургский «Зенит» и «Краснодар».

«Краснодару» будет тяжело, хозяева для меня фавориты. Команда Семака более опытная с точки зрения больших матчей. Эта игра - ключевая в первой части чемпионата. Жду, что матч будет результативный», - передает слова Динияра Sport24.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Питерцы отстают от «быков» на два балла.