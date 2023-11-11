Александр Горшков: «У «Зенита» есть шансы победить «Краснодар»

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящей игре санкт-петербургского коллектива против «Краснодара».

«У «Зенита» есть шансы победить «Краснодар», к тому же и играют дома. Из той полосы, где не хватало стабильности, «Зенит» уже вышел. Матч будет непростой», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Эксперт считает, что оба коллектива будут заряжены на победу, но выиграют, скорее всего, «сине-бело-голубые». При этом Горшков заявил, что данный матч не определит чемпиона РПЛ.

Поединок заключительного тура первого круга чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» запланирован на субботу, 11 ноября. Встреча должна будет стартовать в 19:30 по мск. Портал LiveResult организует подробную текстовую трансляцию игры.