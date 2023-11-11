Нигматуллин: «Краснодар» выглядит мощно»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Хочется увидеть нового чемпиона, развитию РПЛ это пошло бы на пользу. «Краснодар» выглядит мощно, есть ощущение, что мы будем видеть интригу до самого конца», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Как считает эксперт, нельзя назвать результаты «Зенита» провальными, просто команда обновляется, поэтому периодические спады логичны.

В настоящий момент «быки» возглавляют Российскую премьер-лигу, сумев пополнить свою копилку на 31 очко в 14 играх. «Сине-бело-голубые» находятся на одну позицию ниже, имея в активе 29 баллов.

Уже сегодня, 11 ноября, «Зенит» и «Краснодар» определят победителя первого круга РПЛ, сыграв между собой. Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.