Бубнов: «Локомотиву» нельзя терять очки с «Ахматом»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче «Локомотива» и «Ахмата» в 15-м туре чемпионата России.

«Локомотив» худо-бедно очки набирает, но всё же нельзя сказать, что поставленные задачи решаются. На своем поле в игре с таким соперником «железнодорожникам» нельзя терять очки», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.