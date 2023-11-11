Григорян высказал мнение о матче «Зенита» против «Краснодара»

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Со структурой игры «Краснодара» тяжело противостоять стилю «Зенита». Преимущество будет на стороне хозяев. Говорю не только про игровое, а прежде всего, про итоговый результат», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится сегодня, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Перед этим матчем хозяева занимают второе место, а «быки» лидируют с 2-очковым отрывом.