Радимов заявил о регрессе Пиняева

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

«Сергей совсем поник. Пиняев заметно сдал, повторюсь. Нет у него былой легкости», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Пиняев провел 14 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Контракт 19-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года.

После 14 туров «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.