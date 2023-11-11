Губерниев выбрал нового тренера для «Спартака»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к московскому «Спартаку». Он хочет, чтобы пост главного тренера «народной команды» занял Станислав Черчесов.

«Хочу, чтобы в «Спартак» пришел Станислав Черчесов. Я очень люблю «Спартак», - заявил Губерниев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.