Прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар» от Бубнова

В центральном матче 15-го тура чемпионата России встретятся петербургский «Зенит» и «Краснодар». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. У «Зенита» есть полезное умение: давать результат в матчах, где необходима победа. К тому же команда Семака сыграет на своём поле, это тоже даст преимущество, пускай и небольшое», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Зенит» - «Краснодар» состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.